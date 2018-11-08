Движение по Синицыному мосту в Болховском районе завершат в середине ноября

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четверг
8.11.2018
18:23:53
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Движение по Синицыному мосту в Болховском районе завершат в середине ноябряКаменный мост через глубокий овраг назван «Синицыным» по имени его строителя Петра Васильевича Синицына. Мост состоял из двух кирпичных арок, между которыми проходила подпорная стена, сделанная в середине ХХ века.
С 2017 года в связи с обрушением части пешеходного перехода объект был закрыт для движения. В 2017 году администрация Болховского района подготовлена проектно-сметную документацию на ремонт, получила положительное заключение экспертизы. Работы стартовали летом в рамках Концепции социально-экономического развития Болховского района на 2018 год.
На сегодняшний день ремонт близится к завершению. В частности, положено асфальтовое покрытие, установлены металлические отбойники, водоотводная труба. Возобновить движение по мосту планируется в середине ноября, сообщает информационный портал Орловской области.
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