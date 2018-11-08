Новости версия для печати В Орловском академическом театре им. Тургенева состоялась премьера спектакля «Безмолвие» по произведению Ивана Тургенева «Муму» Постановкой занимался актер театра Антон Карташов, это его режиссерский дебют. В спектакле занята молодежная часть труппы.



Хрестоматийная история о жестокой барыне и о том, что происходит с человеком, когда у него отнимают все, что он любил, звучит и сегодня очень остро. Мало кто не сопереживал этой истории, прочитанной еще в детстве, но с возрастом все видится по-другому.

Антон Карташов, режиссер-постановщик спектакля «Безмолвие»: «Возможно, когда-то что-то мной не понятое - большие темы о свободе, о любви, о рабстве - проросло во мне сейчас, в период зрелости, и мы говорили с артистами о том, что если нам удастся, хотя бы на маленькую толику, заронить в души зрителей зерно, которое, не важно когда, прорастет светом добра, мы будем считать, что основная задача выполнена». Музыкальное решение - народные песни в современной обработке, которые на протяжении всего спектакля поддерживают действие. Актриса Елена Полянская, которая играет Барыню, считает, что эта история намного глубже только темы крепостного права.

Елена Полянская, исполнительница роли Барыни: «Эта история о любви, о преданности, и это, я думаю, самое главное. Потому что все идет по спирали, ничего не заканчивается, как бесконечность». Антон Карташов и поставил этот спектакль, и сыграл в нем главную роль глухонемого дворника Герасима. И свобода, считает режиссер-постановщик, только в твоих близких и семье.

Антон Карташов, режиссер-постановщик спектакля «Безмолвие»: «Я определяю это и для себя, и для спектакля, и для артистов, занятых в спектакле, что свобода для человека это, прежде всего, его семья, как ни странно. Потому что все остальное приходит, уходит, изменяется, а то за что следует бороться, за что следует отдавать свою жизнь, это семья». В спектакле очень много трогательных моментов, на сцене появляется и сама «Муму», но даже в таком, кукольном варианте, очень грустная история собаки все равно перекликается с такой же грустной жизнью человека, лишенного права любить.









Эва Стасюлевич

8 ноября 2018 года







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