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Орловчанка приняла участие в международном фестивале красоты «Невские берега-2018»

Он проходил в рамках большого фестиваля красоты в Санкт-Петербурге. И домой в Орёл наша землячка Юлия Музалевская вернулась с целой россыпью наград. Ей удалось в восьми номинациях взять 9 кубков. Оказывается, такое возможно.

Красота - понятие для Юлии известное. Несколько лет назад она становилась Мисс города, и не где-нибудь, а в самом Иваново. И поэтому к своему делу подход у неё, можно сказать смело, профессиональный. 
Юлия Музалевская, вице-чемпион международного фестиваля красоты «Невские берега-2018» (Санкт - Петербург): «Хороший мастер, прежде всего, должен уметь технично работать. Должны вовремя включаться голова, руки, а самое важно - это состояние мастера, когда он работает и вступает в контакт с клиентом».
Саморазвитие - главный мотиватор для Юлии. Именно поэтому уже во второй раз она решила попробовать свои силы на одном из крупнейших чемпионатов по парикмахерскому искусству. Он проходит в рамках международного фестиваля красоты в Питере «Невские берега», и туда съезжаются мастера со всей России и ближнего зарубежья. 
Юлия Музалевская: «Я выступала в команде, в которой был 21 мастер. И мы заняли первое командное место».
На фоне командного успеха не менее значимым выглядит и личный триумф. В 8 индивидуальных номинациях, в которых принимала участие Юля, она собрала 9 наград. Но среди всех этих кубков, есть самый желанный для мастера - полученный за номинацию «Салонное обслуживание».
 
Подготовка к чемпионату - каждодневный труд. И есть большая разница между работой с клиентом и выступлением перед авторитетным жюри. Все действия должны быть отработаны. И тут скорее чемпионат даёт больше пользы для практики, а не наоборот.
 
Кстати, на причёску даётся 25 минут минимум. За это время мастер должен суметь все свои мысли выразить в конкретном образе. 
 
Что касается дальнейших планов участия в чемпионатах, Юля решила взять перерыв. И всерьез подумывает о создании нового подхода в индустрии красоты.
 



Вадим Багринцев
8 ноября 2018 года

 


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