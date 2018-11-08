Новости версия для печати Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Болховский район Орловщина обзаведется собственным овощным лейблом! Помидоры и огурцы под новой торговой маркой будут реализовывать не только в нашем регионе, но и в магазинах и ресторанах всего ЦФО. Такими планами сегодня поделился Андрей Клычков во время визита на строительную площадку одного из трех новых тепличных комплексов. Также в ходе рабочей поездки в Болховский район глава региона оценил ход работ на Синицыном мосту в райцентре и побывал в нескольких учреждениях образования.



Свежие овощи в любое время года, а главное свои - местные. Реальностью это станет уже в следующем году, когда в полную силу начнут работать 3 новых тепличных комплекса. «Успенский», что под Болховом, уже находится на завершающей стадии строительства. Скоро прибудет оборудование для склада хранения удобрений, рабочие начнут стеклить теплицы, параллельно монтируя котельную и системы теплозащиты, полива и освещения. Дмитрий Ларичев, представитель инвестиционной компании: «Мы проведём запуск рассадного отделения, в декабре мы посадим рассаду. В настоящее время мы в Россельхознадзор заявились, закупили семена - в первую очередь мы будем запускать в производство огурцы, поскольку мы находимся в тестовом режиме, а это менее затратное производство. Мы должны посмотреть, как будет работать тепличный комбинат функционально». Первая очередь строительства тепличного комплекса составляет 7 гектаров. Вторая добавит ещё 5. Объём инвестиций в проект по итогу превысит 1,5 миллиарда рублей и даст Болховскому району 150 новых рабочих мест. А производственные мощности комплекса позволят выращивать более 8 тысяч тонн овощей в год. Причём покупатели на них уже есть. Андрей Клычков, губернатор и председатель правительства Орловской области: «Товарный знак будет связан с Орловской областью. Это будет дополнительным нашим символом, который мы будем распространять в другие регионы, реализуя продукцию тепличного комбината». К завершению подходит и строительство другого важного для Болхова объекта. Синицын мост соединяет два больших жилых массива в райцентре. В прошлом году, после обрушения пешеходного перехода, мост был закрыт. Но уже через неделю переправа снова станет доступна для болховчан. Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Работы практически завершены. Сейчас ведётся установка барьерных ограждений, и после покраски мост будет введён в эксплуатацию». Меньше, чем за полгода строители полностью разобрали старый мост, возвели новые опорные стены, положили асфальт и установили систему водоотведения. Также в ходе рабочей поездки глава региона посетил две школы Болхова, где в этом году капитально отремонтировали спортзалы. Школа №3 для этих целей получила без четверти 2 миллиона рублей, гимназия райцентра освоила 3 миллиона. Оба спортзала начали функционировать в начале учебного года.









Антон Киселёв

8 ноября 2018 года







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