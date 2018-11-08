Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Здесь будет мост и свои тепличные овощи. Болховчане сегодня встречали губернатора.

- «Слушаем живопись» - орловские волонтеры реализуют уникальный проект.

- Преступление против стариков. В Орле зафиксировано два новых случая социального мошенничества.

- Кому ПДД не писаны? В регионе подвели итоги операции «Пешеход».

- Тургеневу посвящается… Три академии прислали свои работы для выставки, открывшейся сегодня в Орле.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

8 ноября 2018 года







На главную страницу





