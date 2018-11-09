Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева

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пятница
9.11.2018
11:35:20
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Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича ТургеневаВ Орловской области пройдет множество мероприятий, посвященных этой дате.
Гостей ждут в усадьбе «Спасское-Лутовиново» - в этот день вход на территорию музея бесплатный, как и экскурсия «Русский европеец», и интерактивные программы в этнографической экспозиции «Крестьянская изба».
Отметят торжественную дату и в Орле, действия развернутся сразу на нескольких площадках.
В 10 утра начнется «Тургеневская осень» (6+) - на аллеях Тургеневского сквера разместят фотовыставку, коллекцию старинных самоваров, экспозицию народных промыслов. Для горожан и гостей Орла выступят лучшие коллективы.
В 10:30, после масштабных ремонтно-реставрационных работ, откроет двери литературный музей имени Тургенева. Ближе к полудню орловцев приглашают на Тургеневский бережок, что поучаствовать в акции «Цветы Тургеневу».
Вечером торжества начнутся в орловских театрах - в областном драматическом состоится праздничный концерт, а актеры «Русского стиля» представят спектакль «Лаврецкий» (12+), по мотивам романа «Дворянское гнездо».
Подробнее о праздничных мероприятиях в Орле можно ознакомиться на сайте городской администрации.
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