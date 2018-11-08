Геннадий Зюганов поздравляет жителей Орловщины с юбилеем Тургенева

|
четверг
8.11.2018
23:50:05
|
|
Геннадий Зюганов поздравляет жителей Орловщины с юбилеем ТургеневаРуководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Губернатора Андрея Клычкова и всех орловцев с 200-летием Ивана Тургенева.
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Дорогие мои земляки-орловцы!
Ровно два века назад родился Иван Сергеевич Тургенев, но удивительно современны его убеждения, взгляды, идеи, произведения. В юности он дал клятву бороться с тем, что считал личным своим врагом - крепостным правом. И каждое его произведение было исполнением этой клятвы, но когда во время Крымской войны антикрепостнические «Записки охотника» французы пытались использовать для антирусской пропаганды, он выступил с резким протестом.
Он был в конфликте с властями. Его отправляли в ссылку. Но как убежденный государственник он был противником тогдашних русофобствующих либералов и бездарных теоретиков-реформаторов, призывающих к разрушению России.
«Независимыми но добросовестными» считал он свои убеждения, и всегда и во всем направлены они были во благо России.
В знаменитых парижских литературно-философских «Обедах пяти» с Флобером, Гонкуром, Доде и Золя главное место всегда отводилось русскому литератору Ивану Тургеневу - вице-президенту Международного литературного конгресса, первому почетному доктору Оксфордского университета в области беллетристики.
Тургенев прекрасно знал немецкий и французский языки, переводил и редактировал произведения европейской классики на русский язык, а русской классики - на французский. Он устанавливал связи между русской и западной литературой, как никто другой содействовал взаимопониманию России и Европы, но всегда оставался величайшим русским патриотом.
Всего три предложения содержит его великолепное стихотворение в прозе «Русский язык», но как актуально оно сегодня. И особенно актуально оно звучит на Украине - там, где нацисты запрещают русскому большинству - 83 процента населения - пользоваться родным языком... Вслушаемся еще раз в эти слова, подаренные нам великим русским писателем. И пусть звучат они всегда в каждом сердце: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
С уважением,
руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта