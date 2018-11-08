Новости версия для печати Геннадий Зюганов поздравляет жителей Орловщины с юбилеем Тургенева Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Губернатора Андрея Клычкова и всех орловцев с 200-летием Ивана Тургенева.



Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Дорогие мои земляки-орловцы! Ровно два века назад родился Иван Сергеевич Тургенев, но удивительно современны его убеждения, взгляды, идеи, произведения. В юности он дал клятву бороться с тем, что считал личным своим врагом - крепостным правом. И каждое его произведение было исполнением этой клятвы, но когда во время Крымской войны антикрепостнические «Записки охотника» французы пытались использовать для антирусской пропаганды, он выступил с резким протестом. Он был в конфликте с властями. Его отправляли в ссылку. Но как убежденный государственник он был противником тогдашних русофобствующих либералов и бездарных теоретиков-реформаторов, призывающих к разрушению России. «Независимыми но добросовестными» считал он свои убеждения, и всегда и во всем направлены они были во благо России. В знаменитых парижских литературно-философских «Обедах пяти» с Флобером, Гонкуром, Доде и Золя главное место всегда отводилось русскому литератору Ивану Тургеневу - вице-президенту Международного литературного конгресса, первому почетному доктору Оксфордского университета в области беллетристики. Тургенев прекрасно знал немецкий и французский языки, переводил и редактировал произведения европейской классики на русский язык, а русской классики - на французский. Он устанавливал связи между русской и западной литературой, как никто другой содействовал взаимопониманию России и Европы, но всегда оставался величайшим русским патриотом. Всего три предложения содержит его великолепное стихотворение в прозе «Русский язык», но как актуально оно сегодня. И особенно актуально оно звучит на Украине - там, где нацисты запрещают русскому большинству - 83 процента населения - пользоваться родным языком... Вслушаемся еще раз в эти слова, подаренные нам великим русским писателем. И пусть звучат они всегда в каждом сердце: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» С уважением, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ, Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов





Орловское Информбюро

8 ноября 2018 года







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