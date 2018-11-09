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Сегодня в Орле соберутся добровольцы

Встреча состоится в фундаментальной библиотеке опорного вуза.



В программе - презентации проектов, мастер-классы, аналитические сессии для добровольцев и волонтерских объединений региона. Важным событием форума станет подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве между орловским правительством, ассоциацией волонтерских центров и центром волонтерских инициатив университета, что позволит поддерживать и обеспечивать развитие добровольчества в области.

Завершится этот день встречей на волейбольной площадке - сыграют молодежная команда и команда региональной администрации.