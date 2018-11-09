Новости версия для печати Орловщина отмечает день рождения Тургенева Всех жителей области с этим праздником поздравил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что нынешние юбилейные торжества проходят в разных городах России, но, конечно, главный праздник состоится на Родине писателя – нашей орловской земле.



Дорогие друзья!

Приветствую вас по случаю 200-летней годовщины со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.



Наполненное искренней любовью к России, нашим национальным традициям и обычаям, переживаниями за развитие общественной жизни страны - творчество великого русского писателя оказало огромное духовное влияние на многие поколения, стало настоящим явлением в отечественной и мировой литературе.



Отмечу, что нынешние юбилейные торжества проходят в разных городах России, но, конечно, главный праздник состоится здесь, на орловской земле - родине писателя. Неповторимая красота и поэтическая атмосфера этих удивительных мест вдохновила Тургенева на создание замечательных произведений, которые и сегодня пользуются неизменным вниманием читателей.



Уверен, что такие масштабные мероприятия имеют большое значение, они воспитывают у молодежи интерес к русской литературе, гордость за наше богатейшее историческое, культурное наследие.



Желаю вам успехов, ярких и незабываемых впечатлений.



Президент РФ Владимир Путин.









Орловское Информбюро

9 ноября 2018 года







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