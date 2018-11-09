Орловщина отмечает день рождения Тургенева

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пятница
9.11.2018
11:35:17
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Орловщина отмечает день рождения ТургеневаВсех жителей области с этим праздником поздравил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что нынешние юбилейные торжества проходят в разных городах России, но, конечно, главный праздник состоится на Родине писателя – нашей орловской земле.
Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю 200-летней годовщины со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
Наполненное искренней любовью к России, нашим национальным традициям и обычаям, переживаниями за развитие общественной жизни страны - творчество великого русского писателя оказало огромное духовное влияние на многие поколения, стало настоящим явлением в отечественной и мировой литературе.
Отмечу, что нынешние юбилейные торжества проходят в разных городах России, но, конечно, главный праздник состоится здесь, на орловской земле - родине писателя. Неповторимая красота и поэтическая атмосфера этих удивительных мест вдохновила Тургенева на создание замечательных произведений, которые и сегодня пользуются неизменным вниманием читателей.
Уверен, что такие масштабные мероприятия имеют большое значение, они воспитывают у молодежи интерес к русской литературе, гордость за наше богатейшее историческое, культурное наследие.
Желаю вам успехов, ярких и незабываемых впечатлений.
Президент РФ Владимир Путин.
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