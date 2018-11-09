Новости версия для печати Этой ночью в Орловском районе горели автомобили 9 ноября в 01:19 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Жилина Орловского района.



Как сообщает сайт регионального МЧС, на момент прибытия дежурного караула 2-й пожарно-спасательной части горел по всей площади автомобиль «Шкода Йети». Была угроза распространения огня на соседние машины. В результате пожара автомобиль «Шкода» выгорел по всей площади. У автомобиля «Фольксваген Поло» выгорела задняя часть автомобиля на общей площади три квадратного метра, пострадал внутри салон. В автомобиле «Форд Мондео» выгорели передний бампер и передние фары. В автомобиле «Фольксваген Пассат» оплавилась правая передняя фара. В автомобиле «Пежо 308» выгорел бампер, переднее правое крыло, правое зеркало, огнем поврежден моторный отсек. У автомобиля «Шевроле Авео» огнем повреждены передний бампер, передняя левая фара, капот. У автомобиля «Лада Веста» на переднем бампере вздулось лакокрасочное покрытие. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Орловское Информбюро

9 ноября 2018 года







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