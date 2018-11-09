Новости версия для печати Сегодня Андрей Клычков провел рабочую встречу с представителями Союза писателей России Встреча состоялась сегодня, в день рождения И.С. Тургенева.



На встрече, где присутствовали председатель Союза писателей России Николай Иванов, члены крупнейшей творческой организации Александр Бобров, Николай Старченко, Владимир Муссалитин, обсуждались вопросы поддержки литературного сообщества.



Орловское отделение Союза на встрече представляли его председатель Андрей Фролов, издатель Александр Лысенко.



Андрей Клычков вручил членам писательской организации памятные медали «200-летие И. С. Тургенева».



Николай Иванов поблагодарил представителей власти за поддержку литературного процесса и выступил с предложением учредить в год юбилея классика и 60-летия Союза писателей России Тургеневскую литературную премию «Отцы и дети», подчеркивающую литературную преемственность, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

9 ноября 2018 года







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