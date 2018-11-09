Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Наш - орловский! Сегодня вся страна отмечает 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева.



- Их служба и опасна и трудна. Наш корреспондент провел один день с отрядом специального назначения «Гром».



- Галерея медалистов. Сегодня художникам вручили памятные медали «200-летие Ивана Сергеевича Тургенева».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

9 ноября 2018 года







На главную страницу





