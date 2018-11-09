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Сквер у музея Тургенева в Орле превратился в город мастеров

Сегодня Орловщина отмечает 200-летие И.С. Тургенева.

Настоящая русская ярмарка открыта для орловцев и гостей города. Здесь и ремесленные изделия, и выставка книг, и народные песни и угощения. Настоящий праздник в духе тех, какие устраивали в семье писателя в Спасском-Лутовиново.
И в день 200-летия Тургенева в сквере около музея появилась еще одна молодая рябина - символ счастья и мира.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Именно Орловская область указом президента РФ определена всероссийским центром празднования тургеневского юбилея. Накануне праздника в наш адрес пришло поздравление от В.В. Путина, в котором президент говорит об огромном влиянии творчества Тургенева на многие поколения, на развитие литературы и общественной жизни нашей страны».
И уже сегодня гости праздника увидели обновленную экспозицию музея Тургенева. К юбилею здесь провели косметический ремонт, а многие мемории, которые до этого хранились в фондах, теперь представлены в залах старейшего музея России. В этом году ему исполняется 100 лет.


Надежда Невматулина
9 ноября 2018 года

 


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