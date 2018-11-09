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10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел

Во второй раз его отпразднуют бойцы спецназа «Гром». Главное силовое подразделение Госнаркоконтроля вместе с самой службой перешло в состав МВД в прошлом году, и его назначение существенно не поменялось.

На сегодняшний день «Гром» является единственным собственным силовым подразделением МВД. Его бойцы могут все, что положено уметь настоящему спецназовцу.
Андрей Воробьев, командир отряда специального назначения "Гром" УКН УМВД РФ по Орловской области: «В условиях силовых операций подразделение способно выполнять большой спектр задач, в том числе проникновение в жилые помещения закрытые, в штате у нас есть специалисты-высотники, а также специалисты-взрывотехники. Также есть снайперы, которые существуют в каждом специальном подразделении».
В преддверии праздника бойцы «Грома» провели учения. Отсидеться в машине у условных бандитов не было никаких шансов. Чем стремительнее штурм, тем меньше возможных осложнений, скажем, в виде стрельбы и поножовщины. Ведь преступнику, что бы он себе ни думал, куда безопаснее оказаться на земле в наручниках, нежели вступить в бой со спецназовцами. Впрочем, и с такими бойцы "Грома" справлялись.
Боец отряда специального назначения «Гром» УКН УМВД РФ по Орловской области: «Была поставлена задача на задержание лица, провозившего наркотические средства из-за границы. При задержании он оказал физическое сопротивление сотрудникам. В процессе задержания человек применил против нас предметы сходные с гранатами боевыми».
Спецназовцы не дрогнули и скрутили наркодилера. И лишь потом прибывшие саперы выяснили: то, что выглядело как гранаты, всего лишь мощная пиротехника.

Хотя в своем современном виде спецназ «Гром» возник лишь в июне прошлого года, способность действовать слажено и эффективно бойцы доказали не раз.
Андрей Воробьев, командир отряда специального назначения "Гром" УКН УМВД РФ по Орловской области: «Подразделение уже способно выполнять задачи, оно себя проявило. Даже уже выезжало в Северо-Кавказский регион для доставления людей, совершивших преступления на территории Орловской области, которые скрывались на территории Дагестана, Ставропольского края. Успешно была выполнена эта задача».
На оснащение и вооружение спецназовцы сегодня не жалуются. Есть все - от пистолетов различных систем до пулеметов и ручных гранатометов. Поэтому бойцы «Грома» готовы действовать хоть в полицейских операциях, хоть в пехотном бою.




Иван Суверин
9 ноября 2018 года

 


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