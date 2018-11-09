10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел

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10 ноября - День сотрудников органов внутренних делВо второй раз его отпразднуют бойцы спецназа «Гром». Главное силовое подразделение Госнаркоконтроля вместе с самой службой перешло в состав МВД в прошлом году, и его назначение существенно не поменялось.
На сегодняшний день «Гром» является единственным собственным силовым подразделением МВД. Его бойцы могут все, что положено уметь настоящему спецназовцу.
В преддверии праздника бойцы «Грома» провели учения. Отсидеться в машине у условных бандитов не было никаких шансов. Чем стремительнее штурм, тем меньше возможных осложнений, скажем, в виде стрельбы и поножовщины. Ведь преступнику, что бы он себе ни думал, куда безопаснее оказаться на земле в наручниках, нежели вступить в бой со спецназовцами. Впрочем, и с такими бойцы "Грома" справлялись.
Андрей Воробьев, командир отряда специального назначения "Гром" УКН УМВД РФ по Орловской области: «В условиях силовых операций подразделение способно выполнять большой спектр задач, в том числе проникновение в жилые помещения закрытые, в штате у нас есть специалисты-высотники, а также специалисты-взрывотехники. Также есть снайперы, которые существуют в каждом специальном подразделении».
Спецназовцы не дрогнули и скрутили наркодилера. И лишь потом прибывшие саперы выяснили: то, что выглядело как гранаты, всего лишь мощная пиротехника.
Боец отряда специального назначения «Гром» УКН УМВД РФ по Орловской области: «Была поставлена задача на задержание лица, провозившего наркотические средства из-за границы. При задержании он оказал физическое сопротивление сотрудникам. В процессе задержания человек применил против нас предметы сходные с гранатами боевыми».
Хотя в своем современном виде спецназ «Гром» возник лишь в июне прошлого года, способность действовать слажено и эффективно бойцы доказали не раз.
На оснащение и вооружение спецназовцы сегодня не жалуются. Есть все - от пистолетов различных систем до пулеметов и ручных гранатометов. Поэтому бойцы «Грома» готовы действовать хоть в полицейских операциях, хоть в пехотном бою.
Андрей Воробьев, командир отряда специального назначения "Гром" УКН УМВД РФ по Орловской области: «Подразделение уже способно выполнять задачи, оно себя проявило. Даже уже выезжало в Северо-Кавказский регион для доставления людей, совершивших преступления на территории Орловской области, которые скрывались на территории Дагестана, Ставропольского края. Успешно была выполнена эта задача».