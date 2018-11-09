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Единство живописи и литературы

90 работ, посвященных творчеству Ивана Сергеевича Тургенева, представлены в Орловском областном выставочном центре. Их авторы - педагоги и студенты трех российских академий живописи.

Пейзажи портреты, иллюстрации к произведениям Тургенева. Иван Сергеевич прославился как мастер пейзажа. В его творчестве описание картин природы неразрывно связано с жизнью героев, их настроением и внутренними переживаниями. Красочность описаний можно сравнить разве что с работой кисти художника. Пейзажи, представленные на этой выставке, выполнены в традициях Саврасова, Левитана и других яркий представителей русской классической школы живописи и буквально завораживают зрителей.
Михаил Шульгин, декан художественно-графического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева: «Многие пейзажи созвучны произведениям Тургенева. Я уверен, что эти мастера читали Тургенева, бывали в Спасском, потому что в работах есть та поэтичность, то понимание русского пейзажа, которое есть у Тургенева, есть настроение, состояние».
То, что работы выполнены на высоком профессиональном уровне, не удивительно. Авторы - народные и заслуженные художники, преподаватели трех академий художеств: Российской академии художеств, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

И хотя на открытие выставки никто из авторов не приехал, с некоторыми из них орловские художники хорошо знакомы.
Сергей Козлов, директор Орловского художественного училища им. Г.Г. Мясоедова: «Нам приятно, что на выставке представлена уже в числе заслуженных художников наша ученица Аня Грибанова, которая в свое время также постигала основы искусства у нас в училище».
Помимо картин уже состоявшихся художников, несколько залов украшают работы студентов Академии Сергея Андрияки. Это иллюстрации к произведениям Тургенева.
Вячеслав Лаврушин, директор Областного выставочного центра: «Студенты на протяжении двух семестров работали над иллюстрациями к произведениям Тургенева. Очень важно, что они перечитали Тургенева и понравившиеся произведения проиллюстрировали».
Михаил Шульгин, декан художественно-графического факультета ОГУ им. И.С. Тургенева: «Работы выполнены профессионально, здорово. Это, на мой взгляд, очень хорошая, полезная выставка, и она будет полезна и студентам, и учащимся художественных школ».
Впрочем, интересна эта выставка будет и простым зрителям, как и творчество Тургенева. 90 живописных и графических работ будут украшать стены выставочного центра до 2 декабря.




Татьяна Тимохина
9 ноября 2018 года

 


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