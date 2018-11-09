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День рождения Тургенева отметили на железнодорожном вокзале Орла

Там звучала музыка, декламировались стихи, можно было даже увидеть фильм, посвященный писателю.

Воспитанники детской школы искусств имени Кабалевского сегодня своим музыкальным концертом приятно порадовали пассажиров и гостей орловского вокзала. Пассажирам поездов дарили календари с изображением известного орловца, а дикторы, обычно информирующие о прибытии и отправлении поездов, декламировали стихи Тургенева в прозе. Кроме того, как сообщил начальник железнодорожного вокзала станции Орел Сергей Логвинов, в течение дня транслировался пятичасовой фильм, посвященный жизни и творчеству Тургенева в Спасском-Лутовиново. 
 
Пассажирам поездов дарили календари с изображением известного орловца, а дикторы, обычно информирующие о прибытии и отправлении поездов, декламировали стихи Тургенева в прозе. Кроме того, как сообщил начальник железнодорожного вокзала станции Орел Сергей Логвинов, транслируется пятичасовой фильм, посвященный жизни и творчеству Тургенева в Спасском-Лутовиново. 
 
Кстати, на вокзале в скверике есть скульптура И. С. Тургенева работы Л. И. Курнакова. Установлена она была в 1955 году. 



Юлия Опанасюк
9 ноября 2018 года

 


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