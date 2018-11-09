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День рождения Тургенева отметили на железнодорожном вокзале Орла

Воспитанники детской школы искусств имени Кабалевского сегодня своим музыкальным концертом приятно порадовали пассажиров и гостей орловского вокзала. Пассажирам поездов дарили календари с изображением известного орловца, а дикторы, обычно информирующие о прибытии и отправлении поездов, декламировали стихи Тургенева в прозе. Кроме того, как сообщил начальник железнодорожного вокзала станции Орел Сергей Логвинов, в течение дня транслировался пятичасовой фильм, посвященный жизни и творчеству Тургенева в Спасском-Лутовиново.

Пассажирам поездов дарили календари с изображением известного орловца, а дикторы, обычно информирующие о прибытии и отправлении поездов, декламировали стихи Тургенева в прозе. Кроме того, как сообщил начальник железнодорожного вокзала станции Орел Сергей Логвинов, транслируется пятичасовой фильм, посвященный жизни и творчеству Тургенева в Спасском-Лутовиново.

Кстати, на вокзале в скверике есть скульптура И. С. Тургенева работы Л. И. Курнакова. Установлена она была в 1955 году.