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В Орле в честь профессионального праздника были награждены лучшие сотрудники органов внутренних дел

10 ноября они отмечают свой профессиональный праздник. В Орле за подготовку сотрудников органов внутренних дел отвечает Орловский юридический институт имени Лукьянова. В канун праздника там прошло торжественное собрание. За многолетний и добросовестный труд ветераны службы и лучшие сотрудники были награждены медалями, и грамотами.

В 17 веке от набегов кочевников защищала и за соблюдением законов следила ландмилиция. Это было своего рода народное ополчение. Начало появлению «регулярной» полиции положил Петр I, издав указ. 
 
2018 год - юбилейный. Празднуют 300-летие образования службы охраны общественного порядка. Ее неоднократно реформировали, и переименовывали. Последние изменения прошли в 2011 году, с тех пор на форме сотрудников МВД появилась надпись – «полиция». Тогда и сейчас это профессия, обладатели которой обеспечивают покой и безопасность. 
 
Готовят тех, кто стоит на страже закона, в Орловском юридическом институте МВД. 
Сергей Синенко, начальник ОрЮИ им. В.В. Лукьянова: «В этом году к нам поступило 157 новых курсантов, из них 30 - продолжатели полицейских династий. Мы надеемся, они вольются в наш коллектив российской полиции и будут добросовестно выполнять свои обязанности».
Преподают в Орловском юридическом институте опытные сотрудники. Николай Ашихмин более 30 лет проработал в органах внутренних дел, в уголовном розыске. Потом решил, что знания нужно передавать. Полковник Буянин поддерживает эту позицию. Уверен, в первую очередь, курсанты должны знать свою историю.
Анатолий Буянин, полковник полиции в отставке. Председатель совета ветеранов ОрЮИ им. В.В. Лукьянова: «Опыт показывает: курсанты, будущие полицейские должны знать служебные традиции, этикет, долг, который был у наших предшественников».
10 ноября у сотрудников органов внутренних дел профессиональный праздник. Накануне прошло торжественное собрание. Со сцены принято поздравлять ветеранов, вспоминать погибших при исполнении служебного долга, награждать отличившихся. Ведомственные награды, грамоты и благодарности - это «спасибо» за отлично выполненную работу.





Анна Вайсергисер
9 ноября 2018 года

 


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