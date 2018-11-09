Новости версия для печати Тургенев. Live. Часть 10 Это завершающий цикл материал, который рассказывает о последних годах жизни Ивана Сергеевича Тургенева и о памяти сквозь столетия.



Весной 1880 года Тургенев принимает участие в открытие памятника Пушкину в Москве, на торжествах собрался весь цвет русской культуры. По сути это была последняя встреча писателя с Родиной. Весной 1882 года, находясь во Франции, Иван Сергеевич серьезно заболел. Наталья Кургузова, кандидат филологических наук: «Он обращался к разным врачам, собирались консилиумы, но неизменно ему ставили один и тот же диагноз - стенокардия. Летом 1882 года он намеривался провести с семьей Полонского в Спасском, как это было в прошлом году, но уже понял, что доехать туда он просто не сможет. И тогда он пишет то самое знаменитое письмо Якову Полонскому с просьбой поклониться дубу, который он уже вероятно больше не увидит». Боли становились все сильнее. Теперь Тургенев уже не мог ни ходить, ни сидеть, ни писать. Онкология приковала Ивана Сергеевича к постели. Его преследовали бред, галлюцинации. Но до последних страшных минут его кончины Полина Виардо будет рядом с ним. Наталья Кургузова, кандидат филологических наук: «Все это заканчивается в августе, когда за три дня до смерти он вдруг пришел в себя и сказал, что через три дня умрет. Дали телеграмму его другу Стасюлевичу, который успел приехать к его смерти. И 20 августа, как и было предсказано, Тургенев простился со всеми своими близкими и умер. Последние слова его были: "Прощайте мои родные, мои белесоватые». Писатель скончался в своем домике в Бужевале. Отпевание прошло в русской церкви, а похоронили Ивана Сергеевича в Петербурге на Волковском кладбище, недалеко от могилы Белинского – как и завещал Тургенев. Казалось бы, на этом можно ставить точку…

Но не случайно мы назвали свой проект «Тургенев. Live», потому что и сейчас писатель живет в своих произведениях. В нашем городе все пронизано памятью о великом земляке. Его именем назван Орловский академический театр, который, кстати, на три года старше Тургенева. Имя писателя носит Орловский государственный университет, которое присвоено вузу в 2014 году. Одна из центральных улиц города Орла тоже названа в память о писателей. И кстати, на ней же расположена школа имени Тургенева и первый в России музей Тургенева, который расположен в доме дальних родственников классика – Галаховых. И в этом году орловскому музею исполняется 100 лет! Великий писатель увековечен и монументально. В Литературном сквере Тургенев изображен, возвращающимся с охоты, рядом с ним любимая собака. Кстати, эта скульптурная композиция пользуется особой популярностью у жителей и гостей города. Как только она появилась, практически сразу сложилась примета – если загадать желание и при этом потереть нос собаки и погладить ее по голове, то желание обязательно сбудется.



Вот такой он - Иван Сергеевич, всеми любимый - ваш Тургенев.









Всеволод Трифонов

9 ноября 2018 года







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