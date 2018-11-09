Новости версия для печати Тургеневу – 200 лет Ровно 200 лет назад родился тот, кого потом назовут «русским европейцем» - писатель, поэт, публицист, драматург и переводчик Иван Сергеевич Тургенев. Торжества в эти дни проходят по всей стране, но самые массовые - на Орловской земле, там, где родился классик. И сегодня в честь юбилея после масштабных ремонтно-реставрационных работ открылся музей Тургенева.



Поздравления в день рождения классика в Орле звучали всюду. А гостей на именинах принято встречать широко и весело. Так было в 19 веке, традиция жива и сегодня. Тем более что повод - всероссийского масштаба. Орловщина стала центром празднования 200-летия Тургенева. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Накануне праздника в наш адрес пришло поздравление от В.В. Путина, в котором президент говорит об огромном влиянии творчества Тургенева на многие поколения, на развитие литературы и общественной жизни нашей страны. Тургенев и сегодня очень актуален». Актуально и то, чем живет Орловская земля. Рябиновый сквер на целый день превратился в город мастеров. Тут и художественные промыслы, и ремесла, и народные забавы. И в память о любимом спасском дубе Тургенева каждый мог получить его часть – желуди. Татьяна Чупахина, ведущий библиотекарь Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина: «Желуди мы посылали даже в Солнечногорск Московской области, в Брянск. Люди просят, и мы ходили на почту и посылали желуди». Ну а поскольку сквер рядом с музеем писателя называется Рябиновым, то и расти тут зимней ягоде. Молодое дерево посадили сегодня в честь 200-летнего юбилея Тургенева. Музей Тургенева, которому в этом году исполняется 100 лет, встречает первых гостей после ремонта в день рождения классика. Обновили и экспозицию. Гости впервые увидели деревянные игрушки, созданные по лекалам 19 века орловским мастером, подлинную домашнюю кофточку матери Тургенева - Варвары Петровны. Появился в музее еще один постоялец – кенарь. Назвали его Кинушкой - именно так обращалась Варвара Петровна к своему сыну в письмах. В экспозиции музея - предметы усадебного быта, принадлежности для охоты, которую так любил писатель. Особое место - театру Тургенева. Подлинные костюмы из фильма «Две женщины» переданы в дар музею актрисой и режиссером Верой Глаголевой. Елена Мельник, заведующая музеем И.С. Тургенева: «Кардинальным образом мы экспозицию не меняли, конечно. Какие-то сделали небольшие переакцентовки. У нас появилось больше акварели из фондов, иллюстраций к повестям, к романам Тургенева». Торжества в эти дни, конечно, проходят и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но сюда, на орловскую землю, на родину Тургенева, поклониться его таланту едут с особыми чувствами. Юрий Коршунов, руководитель Орловского землячества в Санкт-Петербурге: «Так широко и так красиво празднует только Орёл. И он так любит своих сынов, своих литераторов, что сюда нельзя было не приехать». Весь день Орёл славит своего знаменитого земляка, для которого как раз отсюда начиналась Родина и, где «утро туманное», а «воздух как будто полон мыслей».









Надежда Невматулина

9 ноября 2018 года







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