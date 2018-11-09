Тургеневу – 200 лет

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пятница
9.11.2018
22:27:56
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Тургеневу – 200 летРовно 200 лет назад родился тот, кого потом назовут «русским европейцем» - писатель, поэт, публицист, драматург и переводчик Иван Сергеевич Тургенев. Торжества в эти дни проходят по всей стране, но самые массовые - на Орловской земле, там, где родился классик. И сегодня в честь юбилея после масштабных ремонтно-реставрационных работ открылся музей Тургенева.
Поздравления в день рождения классика в Орле звучали всюду. А гостей на именинах принято встречать широко и весело. Так было в 19 веке, традиция жива и сегодня. Тем более что повод - всероссийского масштаба. Орловщина стала центром празднования 200-летия Тургенева.
Актуально и то, чем живет Орловская земля. Рябиновый сквер на целый день превратился в город мастеров. Тут и художественные промыслы, и ремесла, и народные забавы. И в память о любимом спасском дубе Тургенева каждый мог получить его часть – желуди.
Ну а поскольку сквер рядом с музеем писателя называется Рябиновым, то и расти тут зимней ягоде. Молодое дерево посадили сегодня в честь 200-летнего юбилея Тургенева.
Музей Тургенева, которому в этом году исполняется 100 лет, встречает первых гостей после ремонта в день рождения классика. Обновили и экспозицию. Гости впервые увидели деревянные игрушки, созданные по лекалам 19 века орловским мастером, подлинную домашнюю кофточку матери Тургенева - Варвары Петровны. Появился в музее еще один постоялец – кенарь. Назвали его Кинушкой - именно так обращалась Варвара Петровна к своему сыну в письмах.
В экспозиции музея - предметы усадебного быта, принадлежности для охоты, которую так любил писатель. Особое место - театру Тургенева. Подлинные костюмы из фильма «Две женщины» переданы в дар музею актрисой и режиссером Верой Глаголевой.
Торжества в эти дни, конечно, проходят и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Но сюда, на орловскую землю, на родину Тургенева, поклониться его таланту едут с особыми чувствами.
Весь день Орёл славит своего знаменитого земляка, для которого как раз отсюда начиналась Родина и, где «утро туманное», а «воздух как будто полон мыслей».
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