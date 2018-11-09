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Сегодня в Орле состоялось торжественное открытие выставки «Образ Родины»

Это уже четвертая Всероссийская художественная выставка. Посвящена она 200-летию со дня рождения Тургенева.

Последний раз такая выставка, объединяющая лучших художников Центральной России, проходила в Орле 20 лет назад.

Живопись, графика и скульптура широко представлены на девяти выставочных площадках Орла. Более 500 произведений искусства. Самые маститые и знаменитые художники ЦФО предоставили работы для выставки. Такое масштабное событие имеет огромную ценность и для зрителей, и для живописцев. 
Алексей Суховецкий, народный художник России, секретарь Союза художников России (Москва): «Когда ты видишь свое произведение в другом пространстве, в неожиданном соседстве, ты видишь, какой контекст того, что ты делаешь, в контексте общего движения и общих тенденций в искусстве».
Выставочный комитет состоялся больше месяца назад. Все картины прошли жесткий отбор, выбирали лучшее из лучшего. Свои работы на выставку предложили как народные художники и академики, так и молодые мастера. Среди городов участников – Воронеж, Липецк, Тверь, Тамбов, Тула, Санкт-Петербург, Москва и еще десяток российских городов. Такая возможность показать свои работы на всероссийском уровне художникам предоставляется нечасто.
Владимир Дайбов, секретарь Союза художников России по ЦФО: «Молодцы орловчане, они проявили инициативу, они замечательно провели выставком. Я на этом выставкоме присутствовал, было видно, как организовано все - неравнодушно».
Живопись и графику можно будет увидеть в залах краеведческого музея, в академическом театре Тургенева, в библиотеке Бунина, выставочном зале Орловского художественного училища и еще на ряде площадок. Продлится выставка ровно месяц.


Эва Стасюлевич
9 ноября 2018 года

 


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