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Маленькому орловцу Саше Кудинову очень нужна помощь земляков

Саша Кудинов живет в Глазуновке, ему всего полгода. С виду - здоровый и улыбчивый ребенок. Но у него акушерский паралич правого плечевого сплетения. Проще говоря: во время родов мальчика резко вытянули и разорвали нервы. Это привело к нарушению двигательной функции руки. Помогут Саше операции. Их нужно несколько и начать надо как можно скорее. За дело готовы взяться микрохирурги из Ярославля. Но стоимость лечения больше 800 тысяч рублей. И для семьи эта сумма неподъемная.

Диагноз - парез, или ослабление правой руки - Саше поставили на четвертый день с момента рождения. Врачи тогда успокоили: пальцы двигаются, всё будет хорошо. Лангет, электрофорез, массаж - консервативное лечение в орловском медцентре результатов не дало. Зато там Даша увидела детей с таким же диагнозом, как у Саши. Только они были постарше, и болезнь развивалась в другой прогрессии. Тогда она решила: медлить нельзя! И отправилась в ярославскую клинику. 
Дарья Кудинова, мама Саши: «Когда мы приехали второй раз в Ярославль, у нас уже рука работала на 40%. Если сначала работала только кисть, то теперь он может ее сам согнуть, поднимает до уровня головы. Но когда игрушки берет, у него кисть выворачивается обратной стороной».
Юрий Филимендиков, руководитель ООО «Клиника Константа» (г. Ярославль): «Решить проблему помогут этапные микрохирургические операции, которые позволят максимально восстановить движения руки и кисти. Надеюсь, после нашего лечения Саша сможет обходиться без помощи взрослых, вести нормальный образ жизни». 
В Ярославле Сашу ждут уже в конце ноября. Мальчику пересадят здоровые нервы, и это позволит избежать инвалидности и задержки развития мышц. Стоимость лечения – 813 750 рублей. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта Русфонд соберут 792 750 рублей. Не хватает 21 тысячи рублей. 
Дарья Кудинова, мама Саши: «Возможности оплатить операцию у меня нет. Потому что я воспитывают ребенка одна, помогают мама и бабушка. Я в декрете, мама - продавец обычный, бабушка на пенсии. У нас нет возможности собрать 800 с лишним тысяч».
Для помощи Саше отправьте СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 руб. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование и через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.





Надежда Невматулина
9 ноября 2018 года

 


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