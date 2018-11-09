Новости версия для печати Сегодня ночью в Болховском микрорайоне был совершен поджог автомобиля ЧП случилось на автостоянке у дома 8 по улице Генерала Лаврова.



В нашем распоряжении оказалось любительское видео, запечатлевшее поджигателя. Один автомобиль сгорел полностью, и как минимум один серьезно поврежден. В полиции не исключают, что пострадал и сам поджигатель, его ищет уголовный розыск.































Татьяна Напольских

9 ноября 2018 года







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