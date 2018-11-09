Новости версия для печати В Орле оперативниками ФСБ задержаны два высокопоставленных орловских полицейских Один из них - начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Федор Козин, а второй – его подчиненный.



По нашим данным, подозреваемые получили этой ночью двухмиллионную взятку за избавление от уголовного преследования руководителя коммерческой структуры. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «По данному факту руководством УМВД России по Орловской области назначена проверка. Если вина сотрудников будет установлена, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и их непосредственные руководители».





Иван Суверин

9 ноября 2018 года







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