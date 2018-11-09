Сегодня Орловская область стала центром проведения Фестиваля добровольческих инициатив

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Сегодня Орловская область стала центром проведения Фестиваля добровольческих инициативВолонтеров со всей России встречала Фундаментальная библиотека ОГУ. Более 350 участников форума продемонстрировали то, чему отдают все свободное время.
Первый этап форума - фестиваль добровольческих инициатив проходит он в рамках проекта «Акселератор добровольчества». Это победитель Всероссийского молодежного конкурса среди высших образовательных организаций «Орловского государственного университета». Второй этап - презентации проектов волонтеров, более 350 участников из 50 регионов России, которые занимают высокие места, в списке конкурса «Доброволец 2018».
Маргарита Прокохина, руководитель Ресурсного координационного центра добровольческих инициатив ОГУ им. И.С.Тургенева: «Орел вошел в число лучших практиков в области развития добровольчества и становления ресурсных центров. И грант Россмолодежи, который выиграл наш ОГУ в рамках Всероссийского конкурса проектов среди высших учебных заведений, дает нам это право».
Право проведения такого масштабного форума Орел получил еще и потому, что 180 проектов, поступивших на конкурс «Доброволец России», было представлено нашей областью - это максимальный показатель среди всего ЦФО.
Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ: «В целом в стране порядка 11 процентов россиян себя идентифицируют как волонтеры, около 36 процентов имеют опыт социальной активности волонтерской деятельности. Вот примерно такие же цифры и по Орловской области. Можно сказать, что согласно исследованиям «Фонда общественного мнения», люди в Орловской области больше доверяют друг другу, чем в среднем по стране».
На торжественной церемонии открытия форума состоялось подписание соглашения между правительством Орловской области и Ассоциацией волонтерских центров. Соглашение направлено на долгосрочное сотрудничество в сфере поддержки волонтеров и развития добровольчества в стране.
Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам: «Поддержка развития добровольчества в Орловской области организована в рамках грантовых поддержек, которые регулярно выделяются из бюджета Орловской области, и проводится конкурс департаментом внутренней политики».
Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «На самом деле мы рассматриваем добровольчество не только как оказание социальных услуг, мы рассматриваем это, прежде всего, как воспитательный процесс, как социальные лифты для нашей молодежи».
В рамках форума проходят презентации лучших практик добровольческой деятельности, мастер-классы, проектно-аналитические сессии для волонтеров, организаторов и волонтерских объединений. Форум продлится до 12 ноября.