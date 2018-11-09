Новости версия для печати Сегодня Орловская область стала центром проведения Фестиваля добровольческих инициатив Волонтеров со всей России встречала Фундаментальная библиотека ОГУ. Более 350 участников форума продемонстрировали то, чему отдают все свободное время.



Первый этап форума - фестиваль добровольческих инициатив проходит он в рамках проекта «Акселератор добровольчества». Это победитель Всероссийского молодежного конкурса среди высших образовательных организаций «Орловского государственного университета». Второй этап - презентации проектов волонтеров, более 350 участников из 50 регионов России, которые занимают высокие места, в списке конкурса «Доброволец 2018». Маргарита Прокохина, руководитель Ресурсного координационного центра добровольческих инициатив ОГУ им. И.С.Тургенева: «Орел вошел в число лучших практиков в области развития добровольчества и становления ресурсных центров. И грант Россмолодежи, который выиграл наш ОГУ в рамках Всероссийского конкурса проектов среди высших учебных заведений, дает нам это право». Право проведения такого масштабного форума Орел получил еще и потому, что 180 проектов, поступивших на конкурс «Доброволец России», было представлено нашей областью - это максимальный показатель среди всего ЦФО. Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ: «В целом в стране порядка 11 процентов россиян себя идентифицируют как волонтеры, около 36 процентов имеют опыт социальной активности волонтерской деятельности. Вот примерно такие же цифры и по Орловской области. Можно сказать, что согласно исследованиям «Фонда общественного мнения», люди в Орловской области больше доверяют друг другу, чем в среднем по стране». На торжественной церемонии открытия форума состоялось подписание соглашения между правительством Орловской области и Ассоциацией волонтерских центров. Соглашение направлено на долгосрочное сотрудничество в сфере поддержки волонтеров и развития добровольчества в стране. Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам: «Поддержка развития добровольчества в Орловской области организована в рамках грантовых поддержек, которые регулярно выделяются из бюджета Орловской области, и проводится конкурс департаментом внутренней политики». Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «На самом деле мы рассматриваем добровольчество не только как оказание социальных услуг, мы рассматриваем это, прежде всего, как воспитательный процесс, как социальные лифты для нашей молодежи». В рамках форума проходят презентации лучших практик добровольческой деятельности, мастер-классы, проектно-аналитические сессии для волонтеров, организаторов и волонтерских объединений. Форум продлится до 12 ноября.









Всеволод Трифонов

9 ноября 2018 года







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