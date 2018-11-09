Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Он прославил не только Орловщину, а всю Россию. Сегодня - 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. - Волонтеры всей страны представляют в Орле свои проекты. - В Орле разгорается очередной громкий коррупционный скандал. - Сотворим чудо вместе. Маленькому Саше Кудинову нужна помощь земляков.

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Вести-Орёл

9 ноября 2018 года







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