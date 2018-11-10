Сегодня орловцы могут узнать о своих долгах

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Сегодня орловцы могут узнать о своих долгахСделать это можно на «мобильных постах» УФССП России по Орловской области.
В субботу, 10 ноября 2018 года с 10:00 до 14:00 часов в четырех крупных торговых центрах Орла будут работать «мобильные посты» службы судебных приставов.
В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» представители УФССП России по Орловской области проведут работу по информированию граждан о наличии или отсутствии задолженности посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также ответят на вопросы граждан в сфере исполнительного производства.
Гражданам, имеющим долги, судебные приставы предоставят возможность скачать и распечатать квитанции и, при желании, погасить их на месте через POS - терминал.
Дежурство сотрудников Управления ФССП России по Орловской области пройдет совместно с представителями налоговых органов региона и будет организовано по следующим адресам:
- ТЦ «ЕВРОПА» ( ул. Московская, д. 67., р-н завода им. Медведева);
- ТРЦ «ГРИНН» (ул. Коромское шоссе, д.23);
- ТЦ «ЕВРОПА» (ул. Металлургов, д.17. к.1);
- ТЦ «ЕВРОПА» (ул. Наугорское шоссе, д.76).
«Мобильные посты» региональных служб будут расположены внутри ТЦ около центрального входа.