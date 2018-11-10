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Орловцев приглашают написать географический диктант

Своеобразные интеллектуальные соревнования пройдут в четвертый раз. В этом году это будет скорее не экзамен, а увлекательная викторина. Как говорят организаторы, задания рассчитаны на сообразительность и умение мыслить логически.



Проверить свои географические познания могут все желающие – от школьников до пенсионеров. Поучаствовать в диктанте смогут не только граждане России, но и иностранцы, владеющим русском языком.

В Орле диктант пройдёт в воскресенье, с 12:00 до 13:10 по адресу: ул. Комсомольская, д.41 («Польский» корпус ОГУ, аудитории №11,12, 116. ).



Регистрация участников начнётся с 11:00.