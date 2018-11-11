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воскресенье
11.11.2018
13:03:08
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Сегодня Андрей Клычков в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, посвященных 200-летию Ивана Тургенева
Как сообщает информационный портал Орловской области, 11 ноября Андрей Клычков примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Ивана Сергеевича на Волковском кладбище.
Также в этот день почести будут отданы другим писателям-орловцам, покоящимся на Литературных мостках: Леониду Андрееву, Николаю Лескову, Алексею Апухтину, Дмитрию Писареву.
Далее делегация посетит «Институт русской литературы» (Пушкинский Дом) РАН. Здесь будет представлена выставка «Записки охотника».
Губернатор области вручит представителям творческого сообщества памятные медали «200-летие И. С. Тургенева».
В середине дня состоится рабочая встреча Андрея Клычкова с и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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