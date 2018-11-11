Новости версия для печати В Орле продолжают проверять качество работы общественного транспорта Этим занимаются власти Орла совместно с сотрудниками ГИБДД и транспортной инспекцией.



Инспектируют санитарное и техническое состояние автобусов, поведение водителей, соответствие графику работы и маршруту. Минувшая неделя обошлась без предписаний за нарушение контрактов, сообщают в мэрии. Контролировать работу перевозчиков могут и сами горожане, для этого в областном центре работает горячая линия 8 (800) 250-29-48.

Предложения и претензии принимают круглосуточно.





Мария Семак

11 ноября 2018 года







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