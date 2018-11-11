В Орле продолжают проверять качество работы общественного транспорта

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воскресенье
11.11.2018
13:03:07
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В Орле продолжают проверять качество работы общественного транспортаЭтим занимаются власти Орла совместно с сотрудниками ГИБДД и транспортной инспекцией.
Инспектируют санитарное и техническое состояние автобусов, поведение водителей, соответствие графику работы и маршруту. Минувшая неделя обошлась без предписаний за нарушение контрактов, сообщают в мэрии. Контролировать работу перевозчиков могут и сами горожане, для этого в областном центре работает горячая линия 8 (800) 250-29-48.
Предложения и претензии принимают круглосуточно.
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