Новости версия для печати Осторожно: остеопороз! По статистике каждая третья женщина в возрасте старше 50-ти лет и каждый второй мужчина после 65 болеют остеопорозом. Кости становятся хрупкими, ломаются и очень долго заживают. Как избежать этой болезни, какой образ жизни нужно вести тем, кому уже поставили диагноз? В Орле состоялась лекция для людей группы риска.



Как избежать остеопороза, и какой образ жизни вести тем, кто уже стал его жертвой? Об этом и шла речь на встрече. Особенно это касается женщин после 50 лет и мужчин после 65 лет, наследственно предрасположенных к заболеванию. Оксана Гирич, врач-эндокринолог: «Самый главный признак и серьезный звонок, что болезнь далеко зашедшая, это переломы. Это типичные переломы предплечья в области кисти, шейки бедра, позвонков. Хотя при остеопорозе могут сломаться практически любые кости. Поэтому оценивается семейный анамнез - были ли переломы в семье, какой вес у человека, вредные привычки, наличие лекарств, которые могут спровоцировать хрупкость костной ткани - много факторов, проводятся и лабораторные исследования». Остеопороз неизлечим, да и бороться с ним весьма сложно, а вот предупредить заболевание можно. Поэтому эндокринологи и проводят подобные встречи. Чтобы еще раз напомнить, что не только правильное питание и отказ от вредных привычек, но и физические нагрузки людям после 50 лет необходимы. Оксана Гирич, врач-эндокринолог: «Крепкий мышечный каркас уберегает от переломов, поэтому дозированные нагрузки, без экстрима, приветствуются, но главное, чтобы уровень кальция и витамина Д в организме был достаточный - это основная профилактика». Привычки здорового образа жизни и питания должны закладываться с детства, поэтому на встречу пришли не только пожилые люди, но и студенты-волонтеры. Анастасия Бакирова, волонтер-медик: «Наша задача проводить профилактическую работу не только с взрослыми, но и со школьниками. Мы приходим в школы и рассказываем про различные заболевания, пропагандируем активный образ жизни, правильное питание». Чем раньше начать профилактику заболевания, тем скорее удастся избежать этой страшной болезни. Ведь по статистике, например, перелом шейки бедра в 45 процентов случаев приводит к смертности, 40 процентов больных остаются инвалидами и лишь 15 процентов возвращаются к нормальному образу жизни.









Татьяна Тимохина

11 ноября 2018 года







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