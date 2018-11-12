Новости версия для печати Налоговая служба: заплатить имущественные налоги необходимо до 3 декабря Это касается собственников недвижимости, земельных участков, транспортных средств. Если человек претендует или имеет право на налоговые льготы, заявить об этом так же нужно до 3 декабря.



Рассчитаться с бюджетом можно по квитанции, которую присылают вместе с уведомлением, а также с помощью интернет-сервисов ведомства, через личный кабинет налогоплательщика Каждый просроченный день влечет за собой начисление пени.





Мария Семак

12 ноября 2018 года







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