Новости версия для печати В Орловской области завершается вакцинация от гриппа Передвижные прививочные пункты закончат работу 17 ноября.



Стоит поторопиться, если вы хотите защитить организм от болезни. Передвижные прививочные пункты работают на ярмарках выходного дня. В будние дни - в районе торгового центра на Черкасской с 9 до 14 часов ;

; По средам в районе торгового центра Атолл с 13 до 19 часов ;

; По пятницам у многофункционального центра Орловской области с 9 до 14 часов. Кроме того, можно сделать прививку в поликлинике по месту жительства.

По прогнозам, начало эпидемического сезона ожидается уже в середине декабря. Грипп – заболевание опасное и лучший способ избежать или облегчит его течение это все-таки вакцинация.





Мария Семак

12 ноября 2018 года







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