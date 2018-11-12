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В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Андрея Клычкова и Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Визит делегации Орловщины в Санкт-Петербург приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил плодотворное сотрудничество двух регионов. Между Орловской областью и Северной столицей в 2016 году было подписано Соглашение о торгово-экономическом, культурном и гуманитарном сотрудничестве и План мероприятий по его реализации на 2016-2018 годы. Он предложил продлить на последующие три года план действий, сообщает информационный портал Орловской области.
«Я очень рад, что мы с вами встретились, обговорили ряд вопросов. Тем более, что товарооборот между нашими регионами растет. Он достиг уже более двух миллиардов рублей – это хорошие показатели, которые мы можем в дальнейшем увеличить», – сказал Александр Беглов.
Андрей Клычков сообщил, что в этом году Орловская область собрала рекордный урожай зерновых. Это дает возможность расширить поставки продукции сельскохозяйственного, а также промышленного назначения.
«Для нас, для орловцев, Петербург – это место, где похоронены многие наши выдающиеся земляки. Мы благодарны вам за память, которую вы бережете. Надеюсь на дальнейшее активное сотрудничество», – отметил Андрей Клычков.  
Александр Беглов и Андрей Клычков возложили цветы к могиле Ивана Сергеевича Тургенева на «Литераторских мостках» Волковского кладбища. Главы регионов также почтили память других прославленных орловцев, покоящихся на Волковском кладбище: писателей Леонида Андреева и Николая Лескова, поэта Алексея Апухтина, публициста Дмитрия Писарева и математика, автора самого популярного учебника по геометрии Андрея Киселева.
Фото пресс-службы Губернатора Санкт-Петербурга



Орловское Информбюро
11 ноября 2018 года

 


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