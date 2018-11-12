Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в открытии первого в Москве памятника И.С.Тургеневу Церемония открытия памятника состоялась в субботу, 10 ноября. Памятник И.С. Тургеневу открыл президент страны Владимир Путин.



Как сообщает информационный портал Орловской области, памятник, созданный народным художником РФ Сергеем Казанцевым, стал частью архитектурно-музейного комплекса, который получил название «тургеневский квартал». В комплекс вошел дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером.



Монумент изображает молодого 30-летнего Тургенева в годы, когда он посещал дом своей матери на Остоженке. Кроме того, в сквере находится скульптура собаки Муму - героини одноименного произведения писателя.





Орловское Информбюро

12 ноября 2018 года







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