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За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 22 ДТП

Из них 7 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили телесные повреждения.

10 ноября в 9:25 водитель автомобиля «Рено-Логан» следовал по Красному мосту в городе Орле и в районе д.1 по пл. Мира допустил столкновение с автомобилем «Ниссан-Ноут», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили два человека: водитель «Ниссана», скорой медицинской помощью доставлен в больницу им. Семашко, позже отпущен; пассажир «Рено», доставлен в ООКБ, госпитализирован.

10 ноября в 13:20 водитель автомобиля «Ауди-А4» следовал по ул. Маринченко и в районе д.31 произошел наезд на девочку-пешехода 2011 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлена в ДОКБ, после осмотра отпущена на амбулаторное лечение.

11 ноября в 12:55 водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» двигался по ул. Кромское шоссе и в районе д. 4, при повороте налево, произошло столкновение с автомобилем «Рено-Логан», который по предварительным данным двигался во встречном направлении на запрещающий сигнал светофора, с последующим наездом автомобиля «Шевроле» на бордюрный камень. В результате ДТП пассажир «Шевроле» получила телесные повреждения, с места ДТП была доставлена в ООКБ, госпитализирована.

11 ноября в 18:20 водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер» двигался по ул. 50 лет Октября поселка Знаменка, и в районе д. 64, при повороте налево, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги слева. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в ООКБ, позже отпущен.


Орловское Информбюро
12 ноября 2018 года

 


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