Новости версия для печати Судебные приставы предупреждают о случаях мошеннических рассылок от имени их ведомства Мошенники рассылают электронные письма и СМС о долгах.



Прежде, чем оплачивать выставленный счет, приставы советуют проверить свой долг в «банке исполнительных производств» на официальном сайте ведомства или позвонить по телефонам, которые также есть на сайте.





Татьяна Напольских

12 ноября 2018 года







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