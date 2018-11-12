Новости версия для печати В Орловской области снижается число официально зарегистрированных безработных По данным Орелстата, за лето показатель «занятых» вырос на 4200 человек. В том числе и благодаря открытию новых рабочих мест. Их появилось почти 800. Впрочем, орловцы продолжают обращаться в службу занятости. С января по сентябрь поиском работы были заняты более 10 тысяч человек. По состоянию на 1 октября в банке вакансий размещено 6100 вакансий.





Татьяна Напольских

12 ноября 2018 года







На главную страницу





