Новости версия для печати В воскресенье в Заводском районе Орла случилось ДТП с участием двух легковых иномарок Водитель и пассажир одной из машин были травмированы.



Столкновение автомобилей «Шевроле» и «Рено» случилось у въезда на стоянку ТМК «Гринн» около часа дня.



Сильнее всего при столкновении досталось автомобилю «Шевроле», который не только получил мощный удар в бок, но и был, буквально, сплюснут о выступающий угол дорожного ограждения. Именно в этой части машины находилась 28-летняя пассажирка, которую медикам скорой помощи пришлось госпитализировать. Водитель «Шевроле» хоть и получил травмы, места ДТП не покинул. Он сообщил, что автомобиль «Рено» двигался на красный сигнал светофора. Слова водителя «Шевроле» подтвердил очевидец происшествия, чья машина оказалась в фарватере у «Рено».



В качестве доказательства водитель предоставил полицейским и потерпевшим съемку видеорегистратора.



Показания очевидцев и видеозапись правонарушения, говорят полицейские, сводят административное дознание к выполнению всех необходимых формальностей, поскольку виновник аварии очевиден.









Иван Суверин

12 ноября 2018 года







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