Новости версия для печати С начала года в Орловской области было зафиксировано семь случаев африканской чумы свиней На сегодняшний день 6 неблагополучных пунктов находятся под наблюдением. Эту тему обсудили сегодня в администрации области.



Последний случай, где анализ проб биоматериала показал положительный результат, - один из ливенских свиноводческих комплексов. В результате 12 тысяч голов были уничтожены. Причем, согласно проведенной проверки, там просто не были соблюдены правила ветеринарного содержания, отсутствовали ограждения, дезковрики, нарушались правила перевозки, что и привело к вспышке АЧС. Как этого не допустить обсуждали на еженедельной планерке у губернатора.

Алексей Максимовский, начальник Управления ветеринарии Орловской области: «В случае возникновения в хозяйстве очага, хозяин знает, что в любом случае получит компенсацию из регионального бюджета за изъятие свиней и продуктов их убоя. Это позволяет владельцам не принимать никаких мер по обеспечению биологической безопасности и не соблюдать ветеринарные правила». Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Общая сумма компенсации из резервного фонда составляет 10 миллионов 141 тысячу рублей. Если выстроить работу по-другому, то эти средства можно направить на работу управления ветеринарии. И можно получить эффект, гораздо более правильный понятный, вместо того, чтобы компенсировать по очагам АЧС».





Анна Вайсергисер

12 ноября 2018 года







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