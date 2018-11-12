Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Не проскочил... Спешка водителя привела к аварии, в которой пострадала девушка-пассажир.



- Заслон чуме. Как заставить соблюдать правила, чтобы не распространялся смертельный вирус?



- Незабытое и возрожденное. В регионе продолжается акция «Дом со звездой».



- Ода таланту Тургенева. В регионе завершились мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения знаменитого писателя.



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Вести-Орёл

12 ноября 2018 года







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