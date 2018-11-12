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В Орле состоялся большой праздничный концерт, посвященный 200-летию Тургенева

Концерт прошел в Орловском государственном академическом театре. Поздравительные телеграммы прислали президент России Владимир Путин, и министр культуры Владимир Мединский. Вел концерт народный артист России Валерий Баринов.

В большой концертной программе приняли участия городские учреждении культуры, а в фойе можно было увидеть всех – от чиновников и политиков до артистов. Орловские писатели также рады, что во Франции этот день тоже отмечают. Как сообщила член Союза писателей России Антонина Сытникова, в день рождения Ивана Сергеевича в музее в Буживале была погашена марка, вышедшая к 200-летию писателя.

Орловщина – родина писателя, здесь жизнь и творчество Ивана Сергеевича исследуют уже несколько поколений орловских тургеневедов. В Орле их имена знакомы многим.
Нина Кирилловская, почетный гражданин г.Орла: «Сегодня обязательно надо вспомнить Галину Борисовну Курляндскую, потому что она действительно создала школу мирового тургеневедения». 
Концерт, посвященный юбилею классика, открыл губернаторский симфонический оркестр, в качестве ведущего выступил - народный артист России, наш земляк, Валерий Баринов. Также в гости приехали выпускники Орловского музыкального колледжа - солист Мариинской оперы Дмитрий Лебамба и пианист Иван Александров. В их исполнении прозвучал знаменитый тургеневский романс «Утро туманное» и арии из опер.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и директор департамента музеев России Владислав Кононов зачитали со сцены поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и министра культуры РФ Владимира Мединского. В концертной программе собрали лучшие номера. Перед зрителями выступили композитор Ирина Хрисаниди, ансамбль «Цветы планеты», артисты академического театра, хор кафедры народного пения института культуры и многие другие.




Эва Стасюлевич
12 ноября 2018 года

 


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