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На Орловщине продолжается акция «Дом со звездой»

Ее начало было положено в августе этого года. Тогда первые звездочки появились на домах ветеранов Великой Отечественной войны и участников локальных войн. За последние три дня отличительные знаки появились еще по 150 адресам. В акции приняли участие школьники лицея № 22.

Прежде чем отправиться в гости к ветеранам, торжественное мероприятие прошло в школе. Ребятам еще раз напомнили о страшных событиях Великой Отечественной войны, о подвиге советских солдат, память павших почтили минутой молчания. Также школьникам рассказали о тимуровском движении, о том, как пионеры оказывали помощь ветеранам войны и отмечали их дома красными звездами.
Евгений Родин, председатель военно-исторического клуба «Дороги войны»: «Эти звездочки размещали на домах ветеранов в 60-70-80 годы. Я помню, когда мы в середине 90-х годов проводили поисковые работы в районах, мы видели тогда на домах ветеранов такие звезды».
Инициаторами акции «Дом со звездой» стал общественный Совет ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Там же составили списки претендентов, где оказалось порядка 750 имен по Орловской области.
Иван Пахомов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Советского р-на г. Орла: «Мы думали, как же нам увековечить память о наших отцах, о наших друзьях - и о тех, которые погибли, и о тех, которые остались живы, и мы решили, как бы возобновить тимуровское движение».
А право вручить пятиконечный символ ветеранам предоставили лучшим учащимся школы. Юных гостей ветеран Великой Отечественной Владимир Николаевич Суворов встретил с радостью. Рассказал, как в военные годы жила его семья. Его младшие братья и сестры тогда были еще младше ребят, что пришли его навестить. 5 ноября 1943 года на фронт забрали и его самого. Сапером в пехоте с армией Рокоссовского, Суворов дошел до Австрии, где и встретил победу. Помимо звезды, которую прикрепили на дверь квартиры ветерана, школьники в подарок ветеранам своими руками сделали поздравительные открытки, а шестиклассница Полина Романова даже сочинила небольшое стихотворение.

Помимо Владимира Николаевича ученики посетили еще пятерых ветеранов. И пообещали взять над ними шефство. Всего же по области красной звездой отметят 450 домов ветеранов Великой Отечественной и около 200 ветеранов локальных воин.




Татьяна Тимохина
12 ноября 2018 года

 


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