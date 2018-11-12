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В Свердловском районе подвели итоги сельскохозяйственного года

Гордиться есть чем. Несмотря на сложное засушливое лето, там смогли получить неплохой урожай. На каждого жителя свердловские аграрии собрали с полей по 14 тонн зерновых. А их доля в «большом орловском каравае» составила свыше 190 тысяч тонн.

Свердловский район - край аграрный. Здесь всегда растили хлеб. Любовь и уважение к крестьянскому труду передавали из поколения в поколение, хранили, как самую великую ценность. Сегодня район входит в пятерку передовиков по производству зерновых.
Виктор Рожков, глава Свердловского района: «В этом году были опасения и волнения, но нам удалось справиться с трудностями, и даже при данных погодных условиях мы получили валовой сбор зерна 196 тысяч тонн, это на 2 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, хотя прошлый год был у нас самым урожайным за всю историю Свердловского района».
Сегодня на территории района работает более 70 крестьянско-фермерских хозяйств, 12 сельхозпредприятий. Практически все получили хорошие урожаи по всем зерновым.
Алексей Тиняков, фермер: «По сравнению с прошлым годом урожайность чуть меньше, но качество зерна лучше, соответственно и цена в этом году выше, озимая пшеница дала более 70 центнеров с гектара».
Не подвели и масленичные культуры. Так, например, средняя урожайность подсолнечника в этом году просто рекордная - 50 центнеров с гектара, хорошие результаты дал и рапс.
Владимир Стебаков, фермер: «В этом году практически все культуры дали хороший результат. У нас в этом году добавился рапс - около 250 гектаров. Урожайность составила 66,7 центнеров. Это хороший результат. И цена была приемлемая».
В этом году свердловские аграрии от реализации сельхозпродукции планируют получить ни много ни мало 5 миллиардов рублей. Итоги этого сельскохозяйственного года труженики полей подвели на торжественном собрании в честь профессионального праздника.
Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Я передал поздравления от Андрея Евгеньевича Клычкова, который неоднократно в течение года бывал в этом районе - и во время посевной кампании, и во время уборочной, и видел, насколько фермеры, особенно фермеры, относятся к своей работе - с душой, добиваются хороших показателей, применяют суперсовременную технику, дорогую, но она себя оправдывает, поэтому этот район несколько раз даже нужно поздравлять».
И недостатка в поздравлениях не было. Труд каждого, кто добился достойных результатов, был отмечен теплыми словами, почетными грамотами и благодарностями. Это руководители сельхозпредприятий, механизаторы и животноводы, представители перерабатывающей отрасли. А подарком для всех жителей района стал большой праздничный концерт.




Оксана Гранн
12 ноября 2018 года

 


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