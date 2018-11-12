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Сегодня в Орле прошли официальные торжества, приуроченные ко Дню сотрудников органов внутренних дел

В календаре их профессиональный праздник отмечается 10-го ноября. Отличившихся полицейских отметили не только словами благодарности, но и множеством наград различного достоинства.

На мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, присутствовали руководители орловской полиции, личный состав, ветераны службы, почетные гости. Примечательно, что этот год оказался богатым на значимые даты и юбилеи: полиция России отметила трехсотлетие, в Орловской области состоялись торжества в честь 200-летия И.С. Тургенева.
Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области : «В этом году раскрыто и расследовано более 4 тысяч преступлений. Не допущено нарушений правопорядка при проведении особо значимых мероприятий с массовым пребыванием граждан, среди которых обеспечение охраны общественного порядка на Чемпионате мира по футболу, проведение единого дня голосования на выборах президента РФ и губернатора Орловской области. Достигнутые положительные результаты оперативно-служебной деятельности стали возможны благодаря слаженной работе всего гарнизона».

Героический характер и высокую общественную востребованность полицейской работы в один голос отмечали почетные гости праздника.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Свой профессиональный праздник органы внутренних дел области встречают достойными показателями в работе. Сохраняются позитивные тенденции снижения преступности по ряду значимых видов преступлений».
Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор в Орловской области: «Порядок и стабильность, как известно, напрямую влияют на благополучие процветание народа и страны в целом». 
Наградное оружие - одна из самых престижных и весьма редких наград в МВД. Однако на этот раз личными пистолетами и кортиками обзавелись сразу несколько заслуженных полицейских. Медали, грамоты и новые погоны были вручены десяткам полицейских. С особой теплотой собравшиеся поздравляли ветеранов милиции, а также вспомнили тех, кто погиб в борьбе за правопорядок. С тех пор, как умолкли последние выстрелы Великой Отечественной войны, орловские стражи порядка потеряли в боях с преступностью 68 своих коллег.




Иван Суверин
12 ноября 2018 года

 


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