Новости версия для печати Перспективы органического земледелия на Орловщине Совместное образовательное мероприятие «Органическая продукция – экспортный прорыв» провели Российский Союз органического земледелия, департамент сельского хозяйства и Орловский региональный Центр поддержки экспорта. Цель мероприятия - довести до аграриев основные положения органического сельского хозяйства, условия производства и экспорта.



Продукция органического земледелия пользуется растущим спросом. Основное требование к органической продукции – она должна выращиваться без использования минеральных, в первую очередь азотных удобрений, и химических средств защиты растений. Стоит такая продукция иногда в два раза дороже. Для нашей страны производство органической продукции – реальная возможность увеличения экспорта. В этом году принят закон, создан Союз производителей органической продукции.

Сергей Коршунов, председатель правления Союза органического земледелия: «Как для России в целом, так и для Орловской области, я считаю, производство органической продукции на экспорт имеет очень серьезные перспективы. Сегодня этот рынок - рынок производителя, т.е. основные потребители это страны с высоким уровнем жизни: Западная Европа, Северная Америка, и они сегодня готовы платить повышенную премию за эти органические продукты». Рынок органической продукции у нас в стране пока не сформирован. Но в нашей области уже есть опыт её производства. Кооператив «Экохутор» в Свердловском районе успешно занимается органическим земледелием уже третий год.

Владимир Ковакин, председатель кооператива: «Эта технология, она как проста, так и сложна. Проста в том, что работы меньше. Весной посеял – осенью собрал. Все. Но, тем не менее, это крайне мотивированное производство. Многое зависит от человека. По большому счету, здесь симбиоз такой: земля, природа, человек. Если есть такое некое единение, понимание глубочайшее, тогда будет получаться». Для поставки продукцию на экспорт требуется сертификация международной федерации органического сельского хозяйства. Это определенные финансовые затраты. Помочь готов Орловский региональный центр поддержки экспорта.

Инесса Волкова, руководитель Орловского регионального центра поддержки экспорта: «В своей деятельности мы ориентируемся на два важнейших аспекта. Первый связан с популяризацией экспортной деятельности наших производителей - не важно, сельхозпроизводителей или это будет касаться других областей экономики нашей области, но, самое главное, поиск новых потенциальных решений для экспорта. Вот это мероприятие, как ни какое другое, отвечает этой теме». Союз органического земледелия в России объединяет около 200 хозяйств. Спрос же на такую продукцию быстро растет. Основные производители органической продукции - европейские страны, Китай, Украина. Так что поле деятельности для наших аграриев огромное.









Владислав Кузнецов

12 ноября 2018 года







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