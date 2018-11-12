Новости версия для печати В Орле подвели итоги мониторинга эффективности работы местной власти за минувший год Лидерами стали город Мценск, Покровский и Свердловский районы. Итоги огласили сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.



За хорошую работу полагается грант. Покровский район получит 136 тысяч рублей, Свердловский – 110 тысяч. Среди городов победителем стал Мценск. Ему на решение проблем «местного масштаба» будет выделена 131 тысяча. При определении лидерства учитываются как экономические, так и социальные показатели – обеспечение жильем граждан, возможность учиться, лечиться и заниматься спортом. Учитывались и мнения жителей. На портале Орловской области было открыто голосование, где каждый мог дать свою оценку работе власти на местах.





Татьяна Напольских

12 ноября 2018 года







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