В Орле подвели итоги мониторинга эффективности работы местной власти за минувший год

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понедельник
12.11.2018
21:37:36
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В Орле подвели итоги мониторинга эффективности работы местной власти за минувший годЛидерами стали город Мценск, Покровский и Свердловский районы. Итоги огласили сегодня на аппаратном совещании в областной администрации.
За хорошую работу полагается грант. Покровский район получит 136 тысяч рублей, Свердловский – 110 тысяч. Среди городов победителем стал Мценск. Ему на решение проблем «местного масштаба» будет выделена 131 тысяча. При определении лидерства учитываются как экономические, так и социальные показатели – обеспечение жильем граждан, возможность учиться, лечиться и заниматься спортом. Учитывались и мнения жителей. На портале Орловской области было открыто голосование, где каждый мог дать свою оценку работе власти на местах.
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