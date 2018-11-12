Новости версия для печати Орловчанка победила в конкурсе «Топ-модель СНГ-2018» «Вице-мисс Орёл-2017», не став первой в нашем городе, решила попробовать свои силы на международном конкурсе. И, как оказалось, совсем не зря. В столице Армении, в Ереване, выбирали топ-модель СНГ. И в Россию Дарья Баранова вернулась с короной победительницы.



Звание вице-мисс как ступень к международной победе. Не став лучшей в Орле, Дарья Баранова привезла из Армении статусный титул конкурса «Топ-модель СНГ». И даже корона на голове не мешает Даше по-философски рассудительно ответить на первый и логичный вопрос. - «Нет ли обиды на орловское жюри?» Дарья Баранова, топ-модель СНГ-2018: «Нет, никакой обиды нет. Я считаю, что это был хороший опыт, который привел меня к победе на международном конкурсе». Участие в конкурсе «Мисс-Орёл» было для Дарьи премьерным. И именно это, вероятно, послужило причиной того, что ей не досталась главная корона. В Армению же юная модель отправилась, уже имея опыт выступления на подобных мероприятиях. Но тут возникли иные трудности. Дарья Баранова, топ-модель СНГ-2018: «Это другая страна, это другой менталитет. В орле поддерживали родные, а там даже возможность связаться с родителями было проблемой, и морально было труднее». В Ереване конкурс проходил в несколько этапов. Финал состоялся 4 ноября. 21 красавица из стран так называемого ближнего зарубежья боролись за звание «Топ-модель СНГ». Среди участниц из Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Латвии, Украины не нашлось более достойных, чем вице-мисс Орёл. Оксана Оздемир, организатор конкурса «Мисс Орел»: «У нас есть возможность отправлять финалисток конкурса «Мисс Орел» на самые престижные не только всероссийские, но и международные конкурсы красоты. Наши девочки конкурентоспособны, они выигрывают, они побеждают». Отметим, что это уже второй подобный конкурс, который проводится в Ереване. В 2017-м звание «Топ-модель СНГ» также завоевала россиянка. Так что можно сказать, Дарья перехватила победную эстафетную палочку. Да и в этом году своей основной соперницей Даша видела российскую красавицу Ирину Сафронову. Дарья Баранова, топ-модель СНГ-2018: «Мое участие в международном конкурсе очень сильно меня смотивировало на дальнейшие действия, я надеюсь, что попробую себя еще в каких-то других конкурсах». Добавим, что в конкурсе «Топ-модель СНГ» принимала участие еще одна орловская красавица Валерия Брагина. Ей в Ереване присудили почётное звание «Мисс-стиль».









Вадим Багринцев

12 ноября 2018 года







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