Новости версия для печати Житель города Орла подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Орла, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).



Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, подозреваемый в июне 2018 года, испытывая личную неприязнь к знакомой девушке, нарушил неприкосновенность ее частной жизни, путем направления в социальной сети нескольким пользователям фотографий с изображением девушки в обнаженном виде. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

12 ноября 2018 года







На главную страницу





