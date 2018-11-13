Новости версия для печати В Орле объединят детские сады Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Муромский. Как сообщили в городской администрации, это реорганизация согласно Уставу областного центра.



В общей сложности планируется восемь объединений дошкольных учреждений, к примеру, детсад № 32 присоединят к детсаду № 45, причем, приоритетным направлением останется познавательно-речевое развитие детей.

Слияние так же ожидает некоторые центры детского творчества. Реорганизацию планируют провести до 1 января 2019 года.





Мария Семак

13 ноября 2018 года







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