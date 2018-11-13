Новости версия для печати В орловском Роспотребнадзоре готовы ответить на вопросы о работе такси и нюансах каршеринга Там открыта горячая линия на транспортную тему.



Последнее время услуга каршеринга набирает популярность в России. Каршерингом называется возможность взять машину в аренду на короткий срок. Оплата за использование транспорта начисляется поминутно.

В орловском региональном управлении Роспотребнадзора расскажут, как правильно выбрать автомобиль, что делать в случае его неисправности, ответят на другие вопросы. Все желающие могут обратиться с 9 до 18 часов по телефонам: - в г. Орле: 8 (486 2) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52; - в г. Ливны: 8 (486 77) 7-13-34; - в г. Мценске: 8 (486 46) 4-15-39; - в п. Кромы 8 (486 43) 2-15-98; - в п. Верховье 8 (486 76) 2-47-27.





Мария Семак

13 ноября 2018 года







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