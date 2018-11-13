В орловском Роспотребнадзоре готовы ответить на вопросы о работе такси и нюансах каршеринга

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вторник
13.11.2018
19:46:49
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В орловском Роспотребнадзоре готовы ответить на вопросы о работе такси и нюансах каршерингаТам открыта горячая линия на транспортную тему.
Последнее время услуга каршеринга набирает популярность в России. Каршерингом называется возможность взять машину в аренду на короткий срок. Оплата за использование транспорта начисляется поминутно.
В орловском региональном управлении Роспотребнадзора расскажут, как правильно выбрать автомобиль, что делать в случае его неисправности, ответят на другие вопросы.
Все желающие могут обратиться с 9 до 18 часов по телефонам:
- в г. Орле: 8 (486 2) 42-26-75, 8 (4862) 41-52-52;
- в г. Ливны: 8 (486 77) 7-13-34;
- в г. Мценске: 8 (486 46) 4-15-39;
- в п. Кромы 8 (486 43) 2-15-98;
- в п. Верховье 8 (486 76) 2-47-27.
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